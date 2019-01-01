مجددا .. استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في الخليج

طهران/وكالات/

كشفت قناة (العالم) الإيرانية عن سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية بداخل مياه بحر عُمان.





وأضافت القناة نقلاً عن مصادرها، أن التحقيقات الجارية تفيد بأنه تم استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام.





من جهتها أفادت وكالة (يونيوز) الإيرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه سُمع دوي انفجارات متتالية قوية في بحر عمان، بعد استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام.





وأضافت الوكالة أن موانئ باكستان وسلطنة عمان، تلقتا نداءات استغاثة من ناقلتي نفط في بحر عمان، وأن الناقلتين المستهدفتين هما من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج.

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