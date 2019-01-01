ترامب يقول إنه سيجتمع مع بوتين في مجموعة العشرين في اليابان

واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مجموعة العشرين في اليابان في مدينة "أوساكا" اليابانية نهاية الشهر الجاري.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الروسي إن "محادثته الأخيرة مع نظيره الأمريكي حول التطورات في مجال الأمن العالمي تبعث على نوع من التفاؤل". وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من وكالات الأنباء الدولية على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخميس المنصرم.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قد أشار إلى أن "هناك فرصة للقاء الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي بالتأكيد".

وفي مايو/ أيار المنصرم، قال ترامب إنه سيلتقي بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين أواخر يونيو/حزيران الحالي.

ورغم التوجه الودّي لترامب تجاه بوتين، تظل العلاقات متوترة بين واشنطن وموسكو بشأن عدد من المسائل الاستراتيجية من بينها الأزمة في فنزويلا والصراع في سوريا والنزاع في أوكرانيا.

الجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين ستعقد يومي 28-29 حزيران/ يونيو الجاري في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة قادة الدول الأعضاء.