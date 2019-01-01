الامم المتحدة تحدد موقفها من المشاركة بمؤتمر المنامة الاقتصادي

نيويورك /سما/

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن عزمها المشاركة في "ورشة البحرين" التي سيعقدها البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري؛ من أجل كشف الجانب الاقتصادي من " صفقة ترامب ".

وأكدت الأمم المتحدة على لسان الناطق باسمها فرحان حق أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور "مؤتمر البحرين"، الذي ينعقد في 25 و26 حزيران/يونيو.

وكانت الأمم المتحدة، قد أفادت أواخر أيار/مايو أنها لا تعتزم إرسال مندوب إلى مؤتمر البحرين. وفق فرانس برس 24.

وتشدد قرارات الأمم المتحدة على حل الدولتين الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.