الاحتلال يقرر إغلاق البحر بشكل كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر

غزة / سما/

قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، فرض طوق بحري على قطاع غزة، وذلك ردا على اطلاق البالونات باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة: تقرر إغلاق البحر بشكل كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر

وفي وقت سابق من اليوم، زعمت وسائل اعلام عبرية، اندلاع 12 حريقا اليوم، بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة تجاه مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية في الغلاف الحدودي للقطاع .

وأفادت القناة 13 العبرية، بالسيطرة على جميع الحرائق التي شبت منذ ظهر اليوم بفعل تصاعد عمليات إلقاء البالونات الحارقة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إنه لأول مرة منذ وقف إطلاق النار الأخير، تم إطلاق بالون يحمل جسم متفجر من غزة، وانفجر فوق أحد المستوطنات في منطقة "أشكول".