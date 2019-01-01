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الرئيس يستقبل الشاعر مروان مخول

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل الشاعر مروان مخول


رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، الشاعر الفلسطيني مروان مخول من الجليل الأعلى.

وقدم الشاعر مخول للرئيس بعضا من مؤلفاته وأشعاره، معربا عن شكره للرئيس على استقباله ورعايته للفنانين والشعراء.

بدوره، أشاد الرئيس بالأشعار والأفكار الجميلة والمعاني الرائعة التي تحملها مؤلفات الشاعر مخول، واصافا إياه بالشاعر المتألق الذي يسير على خطى شاعرنا الكبير محمود درويش.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعضو لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي الإعلامي زياد درويش.

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