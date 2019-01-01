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الشعبية تدعو مصر والأردن والمغرب للعودة عن قرار المشاركة في مؤتمر البحرين

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدعو مصر والأردن والمغرب للعودة عن قرار المشاركة في مؤتمر البحرين


غزة / سما /

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استهجانها لقرار كل من مصر والأردن والمغرب المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي ودعتها بالعودة عن ذلك، خاصة وأن أهدافه التصفوية للقضية الفلسطينية لم تعد خافية على أحد.

ورأت الجبهة أن الاستجابة للضغوط الأمريكية بالمشاركة في مؤتمر البحرين وإنقاذه من الفشل بعد الموقف الفلسطيني الموّحد الرافض لانعقاده، يحمل مؤشراً خطيراً في موقف الأنظمة العربية التي ستشارك فيه إزاء التزاماتها ومواقفها المعلنة من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث لا يمكن التوفيق بين الإعلان عن الالتزام بالدفاع عن هذه الحقوق وفي ذات الوقت المشاركة بمؤتمر يهدف إلى تصفيتها.

وجددت الجبهة الشعبية،  إدانتها لأي مشاركة عربيه في مؤتمر البحرين، ودعوتها الجماهير العربية وقواها الوطنية والقومية التقدمية إلى تحمل مسؤولياتها في العمل على إفشال مؤتمر البحرين، والتصدي للنتائج التي ستصدر عنه، وحماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تكرار ذات الدور الذي لعبته الأنظمة العربية في نكبة شعبنا عام 1948.

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