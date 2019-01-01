الضابطة الجمركية تضبط كمية من الحشيش (هايدرو) في عملية معقدة في طولكرم

طولكرم / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن جهاز الضابطة الجمركية في محافظة طولكرم ، ضبط مساء اليوم الأربعاء، نصف كيلو غرام من نوع الحشيش الهايدرو المخدرة المصنعة من القنب الهندي الأكثر خطورة على متعاطيها ،وذلك لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة مجتمعنا الفلسطيني.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات سابقة لدى مديرية طولكرم مفادها قيام بعض الأشخاص المشبوهين من اصحاب السوابق الجنائية من حملة الهوية الزرقاء من احضار هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا الفلسطيني من داخل اسرائيل لترويجها وبيعها داخل اراضينا وبعد العمل الدؤوب والمتواصل في المراقبة والرصد والمتابعة الذي استمر لأكثر من شهر تمكنا من تحديد نقطة تواجدهم بناء على مصادرنا الميدانية التي أكدت لنا ان المشبوهين في طريقهم من إسرائيل بمركبة معينة الى مدينة طولكرم، حيث تم نصب كمين محكم وفور وصولهم تم القاء القبض عليهم وبعد البحث والتفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على المادة المخدرة المعبئة والجاهزة للتوزيع وتم ضبطها وجرى مصادرتها وبعد حضور جهات الإختصاص في جهاز الشرطة (دائرة مكافحة المخدرات) تم تسلمهم الكمية والجناة لإستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة حسب الأصول.