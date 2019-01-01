  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضابطة الجمركية تضبط كمية من الحشيش (هايدرو) في عملية معقدة في طولكرم

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط كمية من الحشيش (هايدرو) في عملية معقدة في طولكرم


طولكرم / سما /

 أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن جهاز الضابطة الجمركية في محافظة طولكرم ، ضبط مساء اليوم الأربعاء، نصف كيلو غرام من نوع الحشيش الهايدرو المخدرة المصنعة من القنب الهندي الأكثر خطورة على متعاطيها ،وذلك لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة مجتمعنا الفلسطيني. 

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات سابقة لدى مديرية طولكرم مفادها قيام بعض الأشخاص المشبوهين من اصحاب السوابق الجنائية من حملة الهوية الزرقاء من احضار هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا الفلسطيني من داخل اسرائيل لترويجها وبيعها داخل اراضينا وبعد العمل الدؤوب والمتواصل في المراقبة والرصد والمتابعة الذي استمر لأكثر من شهر  تمكنا من تحديد نقطة تواجدهم بناء على مصادرنا الميدانية التي أكدت لنا ان المشبوهين في طريقهم من إسرائيل بمركبة معينة الى مدينة طولكرم، حيث تم نصب كمين محكم  وفور وصولهم تم القاء القبض عليهم وبعد البحث والتفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على المادة المخدرة المعبئة والجاهزة للتوزيع  وتم ضبطها وجرى مصادرتها  وبعد حضور جهات الإختصاص في جهاز الشرطة (دائرة مكافحة المخدرات) تم تسلمهم الكمية والجناة  لإستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة حسب الأصول.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الوسيط القطري ابلغ حماس بموافقة اسرائيل على ادخال دفعة مالية جديدة

جيش الاحتلال يتخذ قرارا عقب حادثة الوقائي في نابلس .. ما هو ؟

مطالبات اسرائيلية بعملية "سور واقي" تستمر لأشهر في غزة

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

دولة مغمورة يجد السعوديون فيها بديلا عن تركيا

تنويه هام لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 في فلسطين

دعوة إسرائيلية لإشراك الصين في حل مسألة غزة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال

"كان": تكثيف إطلاق البالونات تصعيد متعمد من حماس والجيش الاسرائيلي يستعد للرد

هآرتس: إمكانية تفجر الأوضاع الأمنية قد يمتد لغزة وإقناع كوشنير لمصر والأردن قد يكون الانجاز الوحيد

اشتيه: للمرة الاولى تمت مساواة رواتب غزة والضفة ويتحدث عن المخرج الأساسي من الأزمة المالية

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات على جانبي الحدود.. مسؤولون إسرائيليون يبدون استهجانهم لتحركات حماس بغزة