الاحتلال يحكم بسجن قاصر بعد قضائه الاداري

جنين / سما /

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم غرب جنين، اليوم الاربعاء، على الفتى نضال زياد العامر (17 عاماً) من مخيم جنين، بالسجن الفعلي لمدة 4 أشهر بتهمة مقاومة الاحتلال.

وأفاد محمد العامر، عم الفتى نضال، أن نضال اعتقل من منزله قبل 7 شهور، وتعرض للتحقيق في زنازين الجلمة ثم نقل الى قسم الاشبال في سجن مجدو، وجرى تحويله للاعتقال الاداري لمدة 6 اشهر بذريعة وجود "ملف سري".

وقال "قبيل انتهاء الحكم الاداري جرى تحويله للمحكمة العسكرية التي رفضت طلب المحامي بالافراج عنه وقضت بسجنه 4 شهور بشكل تعسفي وظالم".

يذكر ان الفتى نضال العامر هو نجل الشهيد زياد العامر، مؤسس وقائد كتائب شهداء الاقصى الذي كان استشهد خلال معركة مخيم جنين في نيسان 2002 .