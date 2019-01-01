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الاحتلال يحكم بسجن قاصر بعد قضائه الاداري

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم بسجن قاصر بعد قضائه الاداري


جنين / سما /

 حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم غرب جنين، اليوم الاربعاء، على الفتى نضال زياد العامر (17 عاماً) من مخيم جنين، بالسجن الفعلي لمدة 4 أشهر بتهمة مقاومة الاحتلال.

وأفاد محمد العامر، عم الفتى نضال، أن نضال اعتقل من منزله قبل 7 شهور، وتعرض للتحقيق في زنازين الجلمة ثم نقل الى قسم الاشبال في سجن مجدو، وجرى تحويله للاعتقال الاداري لمدة 6 اشهر بذريعة وجود "ملف سري".

وقال "قبيل انتهاء الحكم الاداري جرى تحويله للمحكمة العسكرية التي رفضت طلب المحامي بالافراج عنه وقضت بسجنه 4 شهور بشكل تعسفي وظالم".

يذكر ان الفتى نضال العامر هو نجل الشهيد زياد العامر، مؤسس وقائد كتائب شهداء الاقصى الذي كان استشهد خلال معركة مخيم جنين في نيسان 2002 .

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