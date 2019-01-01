  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تدين قرار رئيس وزراء مولدوفا بنقل سفارة بلاده إلى القدس

الأربعاء 12 يونيو 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدين قرار رئيس وزراء مولدوفا بنقل سفارة بلاده إلى القدس


القاهرة /سما/

 أدانت جامعة الدول العربية قرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، معتبرة إياه اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العام للأمم المتحدة في دورته الاستثنائية العاشرة رقمA/RES/ES-10/19 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 . 

واعتبر أبو علي أن هذا القرار المدان يجعل من حكومة مولدوفا شريكة لإسرائيل في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية.

وطالب جمهورية مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي سيكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي والعلاقات العربية معها، محذرا من آثار هذا القرار وتداعياته على هذه العلاقات، خاصة أن قضية القدس العربية ستبقى معيارا حاكما في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يتخذ قرارا عقب حادثة الوقائي في نابلس .. ما هو ؟

دولة مغمورة يجد السعوديون فيها بديلا عن تركيا

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

دعوة إسرائيلية لإشراك الصين في حل مسألة غزة

بولندا تهين "إسرائيل" بوصف هزيمتها بتصفيات اليورو بالـ "مذبحة"

دراسة: التفكير بقتل مديرك في العمل أمر طبيعي و"صحي"

لبنان يكشف سبب عدم مشاركته بمؤتمر المنامة

الأخبار الرئيسية

اشتيه: للمرة الاولى تمت مساواة رواتب غزة والضفة ويتحدث عن المخرج الأساسي من الأزمة المالية

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات على جانبي الحدود.. مسؤولون إسرائيليون يبدون استهجانهم لتحركات حماس بغزة

جيش الاحتلال

مطالبات اسرائيلية بعملية "سور واقي" تستمر لأشهر في غزة

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة: الوسيط القطري ابلغ حماس بموافقة اسرائيل على ادخال دفعة مالية جديدة