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رئيس البرلمان العربي: استهداف مسلحين الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي جريمة حرب

الأربعاء 12 يونيو 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرلمان العربي: استهداف مسلحين الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي جريمة حرب


القاهرة /سما/

 قال مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن "العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف، الأربعاء، مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية من قِبل مسلحين الحوثي الإنقلابية، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء من جنسيات متعددة بينهم نساء وأطفال، يُعد جريمة حرب".

وأدان السلمي، العمل الإرهابي الجبان، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف الحوثي الإنقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية، بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد على وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية، وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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