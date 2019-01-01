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لهذا السبب.. الحكومة الإسرائيلية تجتمع الأحد في الجولان

الأربعاء 12 يونيو 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. الحكومة الإسرائيلية تجتمع الأحد في الجولان


القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية، ستجتمع يوم الأحد المقبل بشكل خاص في مرتفعات الجولان الشمالية.

وبحسب الموقع، فإنه سيتم خلال الجلسة الإعلان عن اسم المستوطنة التي ستحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيتم اعتماد قرار بشأن بنائها. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيختار اسمها بعد أن منحته لجنة الأسماء حق الاختيار.

وكان ترامب أعلن في شهر مارس/ آذار الماضي، عن اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فيما أعلن لاحقا نتنياهو عن إنشاء مستوطنة جديدة هناك تحمل اسم ترامب.

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