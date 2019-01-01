إسرائيل غيرت مساحة الصيد 12 مرة منذ عام 2019

غزة / سما /

قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل "جيشاه" (مسلك)، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل غيرت مسافات الصيد قبالة سواحل غزة 12 مرةً خلال عام 2019.

وبحسب الجمعية في تغريدة له عبر "تويتر"، فإن ذلك يأتي في إطار العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد سكان قطاع غزة والمستمر منذ نحو 12 عاما مع فرض الحصار البحري.

وانتقدت الجمعية استخدام المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والحكومة في تل أبيب لصورة اللاعب المصري محمد صلاح وهو يصطاد سمكة خلال إجازته، ومخاطبة السكان في غزة بالضغط على حماس من أجل الهدوء مقابل إعادة توسيع مساحة الصيد.

وكان الاحتلال قرر أمس تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية بحجة إطلاق البالونات الحارقة.