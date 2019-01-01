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مجلس الأمناء يجدد ولاية ابو كشك رئيسا لجامعة القدس

الأربعاء 12 يونيو 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمناء يجدد ولاية ابو كشك رئيسا لجامعة القدس


القدس المحتلة / سما /

 عقد مجلس أمناء جامعة القدس اجتماعه السنوي العام، وذلك برئاسة أحمد قريع رئيس مجلس أمناء الجامعة، وناقش عددا من القضايا والتطورات والانجازات العلمية والأكاديمية في الجامعة.

وقرر المجلس بالاجماع تجديد الولاية لرئيس الجامعة الدكتور عماد أبو كشك، لمدة أربع سنوات أخرى، تقديراً له على أدائه وما حققه من انجازات خلال فترة ولايته الأولى.

وأعرب المجلس عن ارتياحه تجاه الانجازات التي حققتها الجامعة في ظل رئاسة أبو كشك، لا سيما تحقيقه الاستقرار المالي في الجامعة، والتطوير الاداري الشامل، وفتح الآفاق العالمية أمام الجامعة سواء على صعيد البرامج البحثية أو الأكاديمية واتفاقيات التعاون.

وقرر المجلس اعتماد ثلاثة عشر ترقية أكاديمية ما بين أستاذ وأستاذ مشارك ومحاضر في الجامعة، وكذلك أقر قوائم الخريجين للفصل الدراسي الثاني 2018/2019 وعددهم 1284 طالب وطالبة ، منهم 261 يحملون درجة الماجستير، واعتمد تنظيم حفل التخرج للعام الأكاديمي 2018/2019 يومي الجمعة والسبت 14 و15 حزيران 2019 في المدرج الشمالي الخارجي- حرم أبو ديس.

وشكر المجلس رئيس و إدارة جامعة القدس على جهودهم لما حققته الجامعة من انجازات وتطور واستقرار مالي.

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