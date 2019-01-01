حرائق وأجسام مشبوهة في مستوطنات "الغلاف"

غزة / سما/

ذكرت مصادر عبرية، أن بالونين حارقين أطلقا من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، قد انفجرا خارج حدود "كيبوتس بئيري" في "غلاف غزة".

ووفقا للقناة 12 العبرية: اندلع 12 حريق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة اليوم

كما أوضحت المصادر الإسرائيلية، أن البالونين انفجرا في منطقة مفتوحة، دون أن تسجل إصابات أو أضرار مادية نتيجة لذلك.

و أفادت مصادر عبرية أن بالونا انفجر بالقرب من ما يسمى بالمجلس الإقليمي "أشكول"، وذلك بعد اندلاع ست حرائق تسببت بها بالونات أطلقت من قطاع غزة، في مستوطنات "الغلاف" منذ ساعات الصباح.

يذكر أن سلطات الاحتلال، قلصت، أمس الثلاثاء، مساحة الصيد في بحر قطاع غزة واقتصرتها على ستة أميال فقط، بينما فتحت بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين واجبرتهم على ترك شباكهم والعودة إلى حدود المساحة التي سمحت بها بعد إعلانها عن التقليص.

وتستخدم إسرائيل مساحة الصيد قبالة قطاع غزة، ورقة للضغط على الغزّيين، لوقف إطلاق البالونات الحارقة، التي تقول إسرائيل إنها تكبد المستوطنين ودولة الاحتلال خسائر كبيرة، نتيجة للحرائق التي تندلع بسببها.