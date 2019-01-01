  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة: الأشقاء في الأردن والمغرب ومصر لم يعلنوا قبولهم المشاركة في الورشة

الأربعاء 12 يونيو 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: الأشقاء في الأردن والمغرب ومصر لم يعلنوا قبولهم المشاركة في الورشة


رام الله / سما /

أكدت الحكومة أن موقف دولة فلسطين، ومنظمة التحرير، فيما يتعلق بورشة عمل المنامة التي دعت لعقدها الإدارة الأميركية نهاية الشهر الجاري في البحرين ثابت، وأنها لن تحضر تلك الورشة، داعية الجميع إلى عدم حضورها.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء، إنه "خلافا لما قيل بالأمس فقد أخذت الحكومة الفلسطينية علما بأن الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، لم يعلنوا قبولهم المشاركة في ورشة البحرين"، مؤكدة عمق التنسيق بين فلسطين وجميع الدول العربية التي أكدت ثباتها على مبادرة السلام العربية وعلى قرارات قمة الظهران (قمة القدس) وقرارات قمة تونس.

وأكدت الحكومة أن الطريق الوحيد إلى السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194.

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد يعلق على مشاركة الاْردن ومصر في مؤتمر البحرين

جيش الاحتلال يتخذ قرارا عقب حادثة الوقائي في نابلس .. ما هو ؟

معهد إسرائيلي يرصد جهود طهران المستمرة لتسليح الضفة الغربية..

عضو بالكنيست: حادثة نابلس خطيرة ولا تبشر بالخير ويجب المسارعة لحلها

السيسي: جهود مصر في المصالحة الفلسطينية لدعم السلطة ودورها في قطاع غزة

دولة مغمورة يجد السعوديون فيها بديلا عن تركيا

دعوة إسرائيلية لإشراك الصين في حل مسألة غزة

الأخبار الرئيسية

اشتيه: للمرة الاولى تمت مساواة رواتب غزة والضفة ويتحدث عن المخرج الأساسي من الأزمة المالية

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات على جانبي الحدود.. مسؤولون إسرائيليون يبدون استهجانهم لتحركات حماس بغزة

جيش الاحتلال

مطالبات اسرائيلية بعملية "سور واقي" تستمر لأشهر في غزة

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة: الوسيط القطري ابلغ حماس بموافقة اسرائيل على ادخال دفعة مالية جديدة