  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن طفل مقدسي ويمدد اعتقال آخر

الأربعاء 12 يونيو 2019 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن طفل مقدسي ويمدد اعتقال آخر


القدس المحتلة / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الفتى المقدسي محمد سرحان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بشروط.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قرار الافراج صدر بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وبكفالة قيمتها 500 شيقل.

كما مدّدت سلطات الاحتلال اعتقال الفتى طارق الباسطي، الذي اعتقلته أمس من منزله في حارة باب حُطة ليوم الثلاثاء المقبل.

وفي سياق قريب، واصلت طواقم بلدية الاحتلال في القدس وضع أسلاك شائكة وأعمدة حديدية، في محيط باب العمود وشارع السلطان سليمان، الواصل بين بابي العامود والساهرة.

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد يعلق على مشاركة الاْردن ومصر في مؤتمر البحرين

جيش الاحتلال يتخذ قرارا عقب حادثة الوقائي في نابلس .. ما هو ؟

معهد إسرائيلي يرصد جهود طهران المستمرة لتسليح الضفة الغربية..

عضو بالكنيست: حادثة نابلس خطيرة ولا تبشر بالخير ويجب المسارعة لحلها

السيسي: جهود مصر في المصالحة الفلسطينية لدعم السلطة ودورها في قطاع غزة

دولة مغمورة يجد السعوديون فيها بديلا عن تركيا

دعوة إسرائيلية لإشراك الصين في حل مسألة غزة

الأخبار الرئيسية

اشتيه: للمرة الاولى تمت مساواة رواتب غزة والضفة ويتحدث عن المخرج الأساسي من الأزمة المالية

بعد تصريحات واشنطن.. المغرب والاردن توضحان حقيقة مشاركتهما في مؤتمر المنامة الاقتصادي

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات على جانبي الحدود.. مسؤولون إسرائيليون يبدون استهجانهم لتحركات حماس بغزة

جيش الاحتلال

مطالبات اسرائيلية بعملية "سور واقي" تستمر لأشهر في غزة

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة: الوسيط القطري ابلغ حماس بموافقة اسرائيل على ادخال دفعة مالية جديدة