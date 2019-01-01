"الوقائي" يضبط مواد ممنوعة ومهربة بالخليل

الخليل / سما /

ضبط الامن الوقائي بمشاركة الضابطة الجمركية اليوم كميات من الدخان والمعسل والتنباك والألعاب الممنوعة لما تشكله من خطر على الأطفال.

افاد بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الامن الوقائي انه بناء على معلومات استخبارية لدى جهاز الامن الوقائي بوجود مواد مهربة وممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني وبالتنسيق مع النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبمشاركة الضابطة الجمركية تم مداهمة احد المحلات المشتبه بها وضبط كميات من الدخان والمعسل والتنباك والألعاب الممنوعة، وتحويل جميع المضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.