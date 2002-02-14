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الاحتلال يفصل أسير قاصر عن أبيه بأوامر أرادان وتوصيات الشاباك

الأربعاء 12 يونيو 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفصل أسير قاصر عن أبيه بأوامر أرادان وتوصيات الشاباك


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال، قررت الفصل بين الأسير الطفل ربيع أبو ربيعة وأبيه الأسير محمد نايفة ابو ربيعة ونقل الأبن الى سجن آخر، وذلك امتثالا لأوامر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف جلعاد أرادان وتوصيات الشاباك.

وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار يأتي بعد قرار سابق للاحتلال برفض الإفراج عن الأسير الأبن ربيع من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، على الرغم من انتهاء مدة محكوميته البالغة ثمانية أشهر على خلفية عملية "بركان" التي نفذها الشهيد أشرف نعالوة في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بزعم معرفتة المسبقة بنية نعالوة تنفيذ العملية.

وأضافت الهيئة، أن محكمة الاحتلال قررت بتاريخ 20/5/2019 رفع الحكم الصادر بحق الأسير ربيع من ثمانية أشهر الى عامين، ونقله من سجن جلبوع حيث يقبع والده الى سجن مجيدو، بقرار من أردان والشاباك وبطلب من عائلة قتيلة عملية بركان وفق الزعم الإسرائيلي.

وبينت الهيئة، أن الأسير ربيع نايفة هو نجل القائد العام لكتائب شهداء الأقصى في طولكرم محمد نايفة "أبو ربيعه" والذي يقضي حكما بالسجن مدته 14 مؤبدا و50 عاما، منذ اعتقاله بتاريخ 14-2-2002 .

ولفتت، الى أن الأب عند اعتقاله قد ترك نجله ربيع طفلا صغيرا، ليعود ويحتضنه نهاية العام الماضي في سجن جلبوع بعد اعتقال الأبن البالغ من العمر 18 عاما على خلفية عملية "بركان"، حيث احتقل بعيد ميلاد نجله الثامن عشر داخل المعتقل.

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