إخطارات بمصادرة أراض في عصيرة القبلية وبورين

نابلس / سما /

سلمت سلطات الاحتلال اليوم الاربعاء إخطارات بمصادرة عدة دونمات من أراضي قرى عصيرة القبلية وبورين وعراق بورين جنوب نابلس .

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح أن سلطات الاحتلال سلمتهم إخطارات مرفقة بخرائط توضيحية، تقضي بوضع اليد على خمسة دونمات و455 مترا، بدعوى استخدامها لأغراض أمنية.

وأوضح الهدف من مصادرة هذه المساحة هو توسعة مساحة معسكر للاحتلال، ما يهدد بضم منطقة خزان المياه الذي يغذي البلدة، ويعيق الوصول إلى الخزان الذي يقع في المنطقة (ب).

ولفت الى ان هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توسعة هذا المعسكر على حساب أراضي البلدة، حيث اقيم في البداية على مساحة 1800 متر في العام 2014، ثم أضيف له مساحة 4 دونمات في العام 2018.

وأعرب عن مخاوفه من سيطرة المستوطنين على هذه الاراضي عندما يتم نقل المعسكر الى منطقة أخرى، كما جرى سابقا عندما استولى المستوطنون على نبع الماء الوحيد في البلدة وعلى الأراضي المحيطة به، وأقاموا عليها منتجعا سياحيا.

على ذات الصعيد، افاد رئيس مجلس قروي بورين يحيى قادوس أن الاحتلال سلمهم إخطارات بوضع اليد على دونم ونصف الدونم من أراضي بلدتي بورين وعراق بورين، لشق طريق امني يخدم مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي جنوب نابلس.