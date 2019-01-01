فوائد المشروبات الغازية.. سهم كوكاكولا وتاريخ المشروبات الغازية حول العالم

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من المعروف للجميع أن العلامة التجارية كوكاكولا هي ثاني أكثر الكلمات أو العبارات انتشارات حول العالم أجمع بعد عبارة الترحيب باللغة الإنجليزية، ويرجع تاريخ اكتشاف أو اختراع الكوكاكولا والمياه الغازية بشكل عام إلى سنة 1886 بعد محاولات من جون ستيث بيمبرتون الذي أوقد النيران على محلول الماء مع السكر لفترة طويلة ثم أضاف إليهما مستخلص أوراق الكوكا وجوز الكولا وأيضا بعض الكافيين وتم تجهيزه على أنه مستحضر دوائي لعلاج سوء الهضم وآلام البطن وشعر المواطنون وقتها بانتعاش عند شرابه لتبدأ قصة كوكاكولا.

الشركة انتشرت بشكل رهيب في جموع بلدان العالم في فترة وجيزة وباتت أفضل شركات المياه الغازية على مستوى العالم، كما أصبحت الشركة تبيع يوميا أكثر من مليار زجاجة من مشروباتها المتنوعة والمختلفة في كل الدول، ويقع مقر الشركة الأم في ولاية جورجيا وتحديدا مدينة أتلاتنا، وتمتاز العلامة التجارية للشركة باللونين الأبيض والأحمر واللذان سببا لها شهر لا تضاهيها أي شهرة لأي شركة أخرى.

منتجات الشركة في العالم

وهناك المئات من المنتجات التي تنتجها شركة كوكاكولا حول العالم وتختلف من دولة غلى أخرى حيث تعمل الشركة دائما على مراعاة الذوق العام لجمهور ومواطني كل دولة وتنتج لها منتجات تروقهم وتحوذ على إعجابهم ما يسبب نجاحا كبيرا للشركة وانتشارا أوسع، وغير المعروف للكثير أن الشركة تمتلك أكثر من 500 علامة تجارية وما يزيد عن 3000 منتج حول العالم في كل دول العالم، ودائما ما تعمل الشركة على صناعة منتجات لكل الأعمار وتناسب كل الأذواق وبكل الأطعمة لضمان الانتشار الأوسع في كل مكان في العالم بشكل يومي ومستمر.

حكاية سهم كوكاكولا

في عام 1919 تم بيع الشركة إلى مجموعة من رجال الأعمال يربطهم تعاون وثيق من بينهم إرنست وودروف وبعدها بعام أعاد هؤلاء رجال الأعمال الشركة كمؤسسة وتم عرض سهم كوكاكولا في الاكتتاب العام الأولي ببورصة نيويورك، ووقتها كان سعر سهم كوكاكولا العادي حوالي 40 دولار بينما وصل سعر السهم المتميز أو المميز إلى 100 دولار وتم بيع أسهم مقابل 40 دولار وقتها بما يساوي 10 مليون دولار ومنذ ذلك الوقت بدأ السهم في تنامي مستمر وأصبح هناك زيادة سنوية شبه مستمرة ربما تصل نسبتها إلى 10.7% وبعدها تم إضافة سهم كوكاكولا إلى قائمة الأسهم الثلاثين التي تشكل مؤشر داو جونز الصناعي.

سهم كوكاكولا في أرقام

وعلى مدار تاريخ أكثر من 133 عاما من صناعة المياه الغازية ومنتجات المشروبات الغازية نجحت الشركة في العمل على النمو المستمر والذي بات ثابتا بشكل جيد في عام 2008 تقريبا لتنجح في مرور أزمات وتحديات الأزمة المالية التي مر بها العالم أجمع وتحديات القرن الحادي والعشرين بنجاح وسلام ودون تأثر ليجد سهم كوكا كولا والشركة مكانا في المحافظ الاستثمارية للعديد من المستثمرين الأكثر شهرة في العالم.

وباستمرار النجاح يواصل سهم كوكاكولا في الفترات الماضية والأخيرة ارتفاعا ملحوظا في التداولات الأخيرة له على المستويات اللحظية، وأيضا كان الاتجاه الصاعد هو المسيطر على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوما ماضية.

فوائد المشروبات الغازية

وللمشروبات الغازية عدة فوائد يغفل الكثير عنها في حالة الاعتدال في شربها ومن بين تلك الفوائد هو أن المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين والذي يعمل على ضبط الجهاز العصبي للإنسان وتعديل المزاج وعدم الشعور بالصداع وأيضا يقي الانسان من سرطان القولون وتليف الكبد ويجعل الذي يحصلون على الكافيين بشكل معتدل أقل عرضة لتلك الأمراض، كما أن الفائدة الأساسية للمياه الغازية والتي تم اختراغها وصنعها من أجلها هي تخفيف آلام البطن والتخفيف من الغثيان وعدم الشعور بتقلصات المعدة وما شابه تلك الأمراض.

كما أن للمشروبات الغازية فوائد أخرى من بينها أنها تحتوي على عنصر الصوديوم الهام للجسم والذي يعمل على تقليل الأعراض الخاصة بالشيخوخة وآثارها والحفاظ على اعتدال وانضباط ضغط الدم وأيضا الحفاظ على مستوى الماء بجسد الانسان.

وأيضا للمشروبات الغازية استخدامات وفوائد أخرى غير تناولها ومن بينها أنها تتمكن من إزالة الصدأ عن وصلات بطاريات السيارات ما يجعل عمرها يزيد، كما أنها تعتبر منظف جيد للسيراميك والرخام والبلاط أيضا، كما تساعد في تنظيف الملابس الملطخة بالدهون بعد إضافة بعضها على قطعة الملابس ثم غسلها في المياه والصابون.