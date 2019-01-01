تنويه هام لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 في فلسطين

غزة / سما /

أصدرت السفارة الفلسطينية في القاهرة، مساء يوم الأربعاء، تنويها هاما لطلبة الثانوية العامة " الانجاز" في فلسطين.

وأكدت السفارة عبر صفحتها الرسمية، استمرار العمل بقرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 35 لعام 2018، حيث ينص أنه يشترط لتصديق الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري وطب الأسنان الصادرة عن الجامعات غير الفلسطينية سواء عربية وأجنبية للطلبة الفلسطينيين حصولهم المسبق على شهادة دراسة الثانوية العامة الفلسطينية (الانجاز)الفرع العلمي أو ما يعادلها بمعدل 80% على الأقل.

وفيما يلي بيان سفارة فلسطين في القاهرة:

أعربت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن خالص تهانيها لأبنائها من طلاب وخريجي الثانوية العامة ، وتلفت نظرهم وأولياء الأمور الكرام إلى استمرار العمل بقرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 35 لعام 2018، حيث ينص القرار أنه يشترط لتصديق الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري وطب الأسنان الصادرة عن الجامعات غير الفلسطينية سواء عربية وأجنبية للطلبة الفلسطينيين حصولهم المسبق على شهادة دراسة الثانوية العامة الفلسطينية ( الانجاز )الفرع العلمي أو ما يعادلها بمعدل 80% على الأقل ، وذلك ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام 2019/2018 .

وإذ تؤكد السفارة على ضرورة الالتزام بالقرار المذكور ومعدلات الالتحاق التي ينص عليها عند التنسيق للالتحاق بكل الجامعات العربية والأجنبية، بما في ذلك الحكومية والخاصة بالشقيقة الكبرى مصر.

وتتمنى السفارة لكافة الطلاب التوفيق والسداد ،ويمكن للطلبة التواصل وطرح أية استفسارات عبر الهواتف التالية 2/3/33384761، والرقم الداخلى لقسم التعليم 201/202/203/204/206/207 .