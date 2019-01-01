عريقات: هناك ضغوط كبيرة تمارس علينا ويجب أن ننهي الانقسام

رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات خلال كلمة بمؤتمر الأمن القومي الفلسطيني، اليوم الاربعاء، أن المنظّمة لم تفوّض أي أحد للحدث باسمها في مؤتمر المنامة بالبحرين ولن يكون هناك سلام لأحد على حساب حقوق شعبنا

وأوضح أن "صفقة القرن" من خلال مؤتمر البحرين تسعى لتحويل القضية الفلسطينية لمبدأ الازدهار مقابل السلام "لذا طالبنا العرب بعدم الذهاب لهذه الورشة ومن يذهب عليهم أن يعلموا أننا لم نفوّض أحدًا للحديث باسمنا"

وقال عريقات هناك ضغوط كبيرة يمارسها ترمب للحرب على القضية الفلسطينية؛ بهدف تغيير المرجعيات التي أسست منذ 1948 واستبدالها بمرجعيات تقبل الاحتلال وأن يعيش إلى الأبد

وأضاف: علينا أن ننهي الانقسام وأن نعزز العلاقات الدولية؛ استنادا للشرعية الدولية، وتحقيق صمودنا ونعزز مؤسساتنا وهذا يتطلب تحقيق جهد من الجميع