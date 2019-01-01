رسالة من الرئيس عباي الى رئيس وزراء ماليزيا

كوالالمبور /سما/

التقى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في العاصمة كوالالمبور، وسلمه رسالة من الرئيس محمود عباس، تناولت آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتحركات الدولية في هذا المجال .

ونقل الهباش لمهاتير محمد تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للقيادة والشعب الماليزي، ووضعه بصورة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، وكذلك القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة الفلسطينية التي استولت عليها دولة الاحتلال دون وجه حق، وفي مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ولاتفاق باريس الاقتصادي في ظل صمت دولي على هذه الجرائم .

وقال الهباش خلال اللقاء، إن الشعب الفلسطيني وقيادته متحدون على قلب رجل واحد في رفض ما يسمى بـ"صفقة القرن" وكافة المشاريع واللقاءات المشبوهة المتعلقة بها، والتي تروج لها الولايات المتحدة الأميركية بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ونسف اي بادرة أمل لإحياء عملية سلام حقيقية على أساس الشرعية الدولية والحق والعدالة، وبتنسيق كامل مع حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال .

من ناحيته شكر مهاتير محمد، الرئيس محمود عباس على رسالته الأخوية، مؤكدا وقوف دولة ماليزيا مع الحق الفلسطيني في الحرية والتخلص من الاحتلال ودعم القيادة الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك رفض كافة المشاريع التي من شأنها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها الشرعية الدولية وقرارات هيئة الأمم المتحدة بهذا الخصوص .

وطالب مهاتير محمد، دول العالم الإسلامي وكافة الأحرار في العالم بمساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه والضغط على دولة الاحتلال لكف يدها ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن مدينة القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك .