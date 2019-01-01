التنمية الاجتماعية تعقد لقاء تشاوريا مع 100 جمعية ومنظمة أهلية

رام الله / سما /

ترأس وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، لقاء تشاوريا بين وزارته والجمعيات والمنظمات الأهلية.

وهدف اللقاء الذي عقد في قاعة فندق أبراج الزهراء بمدينة رام الله، بمشاركة نحو 100 جمعية ومنظمة اهلية من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، الى تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولا للتنمية المستدامة.

وفي مستهل كلمته أكد أحمد مجدلاني أهمية اللقاء في ظل الظروف التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، المتمثلة بالحصار المالي من قبل الادارة الأميركية لفرض مشروع التسوية الأميركية، والذي تتوالى حلقاته واحدة تلو الأخرى، مؤكدا أن تجربة القيادة الفلسطينية مع الابتزاز السياسي والمالي طويلة وليست بسيطة، حيث تستخلص منها القيادة العبر والدروس بأهمية الصمود والمواجهة والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

ودعا الوزير مجدلاني الجمعيات الخيرية الى ضرورة تصويب أوضاعها القانونية، وأن الوزارة تبذل كل الجهود من اجل دفع مخصصات شراء الخدمة المستحقة للجمعيات الخيرية، وكذلك المساعدة المقدمة من قبل اللجنة الاجتماعية في مجلس الوزراء، مشددا على أن جمعيات القدس لها اولوية خاصة في برامج الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد مجدلاني الحرص على الشراكة المجتمعية مع جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، ومواجهة حالة الفقر المتفشية في المجتمع الفلسطيني والناجمة عن ممارسات الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة، حيث بلغ عدد الأسر التي تقع تحت خط الفقر 350 ألف أسرة، ما نسبته ثلث الشعب الفلسطيني المقيم على الاراضي الفلسطينية.

واوضح ان وزارة التنمية الاجتماعية وفقا لرؤيتها التنموية الجديدة تعمل على تمكين الأسر الفقيرة بمشاريع مدرة للدخل حتى توفر الحد الأدنى لحياة كريمة لهذه الأسرة، وتمكنها الخروج من دائرة العوز نحو الانتاج والاندماج بعجلة التنمية المستدامة.

من جانبه قال مدير عام الجمعيات الخيرية عزت ملوح إن "الجمعيات الخيرية لعبت دورا أساسيا في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، واستطاعت عبر رسالتها تعزيز صموده رغم كافة العراقيل."

وتابع، ترتبط وزارة التنمية الاجتماعية بعلاقة وثيقة مع الجمعيات والمنظمات لتقاطع عملها وأهدافها في خدمة المواطن، وشراكتها في تحقيق التنمية المستدامة ، وتسعى الوزارة لتعزيز العلاقة مع الجمعيات على أسس مهنية، وصولا لشراكة وتكامل في تقديم الخدمات بالإضافة للتعاون والتنسيق المشترك، حيث تحرص الوزارة على عقد هذا اللقاء التشاوري لانطلاقة جديدة في العلاقة لتقديم أفضل الخدمات .