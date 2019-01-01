مستوطنون يجددون اقتحاماتهم لـ"الأقصى" ويغلقون شارعا جنوبه

القدس المحتلة / سما /

جدّدت مجموعات من المستوطنين اليوم الأربعاء، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبار ك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، وأغلقوا شارعا جنوبي المسجد لتنفيذ أعمال استيطانية تهويدية.

وقال مراسلنا إن مستوطنين نفذوا جولات مشبوهة وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر وصلوات تلمودية في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

الى ذلك، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن مستوطنين أغلقوا اليوم شارع وادي حلوة/ سلوان جنوب المسجد الأقصى، جزئيا، أثناء تنفيذهم أعمالا استيطانية تهويدية في الحي، ما أدى الى شل الحركة المرورية في المنطقة.