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المركز الفلسطيني يدين استهداف قوات الاحتلال لأفراد الطواقم الطبية في قطاع غزة

الأربعاء 12 يونيو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
المركز الفلسطيني يدين استهداف قوات الاحتلال لأفراد الطواقم الطبية في قطاع غزة


غزة / سما/

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على أفراد المهمات الطبية المكلفين بمهام إسعاف وتطبيب جراح المصابين المشاركين، في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لإرغام دولة الاحتلال، على وقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمنهم أفراد المهمات الطواقم الطبية في قطاع غزة، المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل من أجل توفير الحماية اللازمة لأفراد المهمات الطبية في قطاع غزة.

وأكد على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق فيما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، المشاركين في مسيرات العودة السلمية، والاعتداءات المستمرة ضد أفراد الطواقم الطبية.

كما ودعا المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي، في هذه الجرائم وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار الأوامر بارتكابها.

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