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الصحة تصدر تحذيراً مهماً لطلبة الثانوية العامة

الأربعاء 12 يونيو 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تصدر تحذيراً مهماً لطلبة الثانوية العامة


رام الله / سما /

حذرت وزارة الصحة جمهور المواطنين وخصوصًا طلبة الثانوية العامة، من التعامل مع أدوية ومستحضرات طبية ومكملات غذائية تباع عبر الانترنت، لخطورتها وعدم مرورها بالفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار العديد من الإعلانات المروجة للأدوية والمكملات الغذائية المضللة للجمهور، وخاصة لطلبة الثانوية العامة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن هذه الأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة وبالتالي فإن سلامة وفعالية استخدامها وظروف تخزينها وصناعتها غير مضمونة.

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين بعدم شراء أو تداول أي مستحضر صيدلاني يباع من خلال المواقع الإلكترونية وشرائها فقط من الصيدليات وبعد استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

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