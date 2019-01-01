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حماس تستهجن المشاركة العربية في ورشة البحرين

الأربعاء 12 يونيو 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستهجن المشاركة العربية في ورشة البحرين


غزة / سما/

استهجنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، موافقة دول عربية على المشاركة في ورشة البحرين بما يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة والمشاركة فيها، كونها إحدى خطوات تنفيذ صفقة القرن التي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

واستغرب الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، الموقف المفاجئ لهذه الدول، مؤكدًا ضرورة مقاطعة هذه الورشة.

ودعا برهوم إلى مقاطعة أي مواقف وخطوات من شأنها التطبيع مع الاحتلال، أو المساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وتتقاطع مع المخططات الصهيوأمريكية المعادية لحقوق شعبنا وتهدف لشطب قضيته وتصفيتها. كما قال.

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