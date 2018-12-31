سلطات الاحتلال تمدد قرار وضع اليد على عدة دونمات جنوب نابلس

نابلس / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجلسي قروي بورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، قرارات تقضي بوضع اليد على عدة دونمات من أراضي القريتين، وتمديد سريان قرار وضع اليد السابق.

وأوضح مجلس قروي عصيرة القبلية ، أن القرار يقضي بتمديد سريان قرار وضع اليد على 3 دونمات و900 متر، وزيادة مساحتها إلى 5.5 دونم في منطقة الكروم في القرية.

يشار إلى أن القرار السابق انتهى في 31-12-2018، فيما يقضي قرار التمديد الجديد بوضع اليد على الأراضي المذكورة لأغراض أمنية حتى 31-12-2021.

بدوره، أوضح رئيس مجلس قروي بورين يحيى قادوس ، بأن الاحتلال سلم المجلس القروي قرارا يقضي بوضع اليد على دونم ونصف الدونم من أراضي القرية، بهدف توسعة طريق أمني لمستوطنة "براخا" المقامة على أراضي المواطنين.