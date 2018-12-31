  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطات الاحتلال تمدد قرار وضع اليد على عدة دونمات جنوب نابلس

الأربعاء 12 يونيو 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجلسي قروي بورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، قرارات تقضي بوضع اليد على عدة دونمات من أراضي القريتين، وتمديد سريان قرار وضع اليد السابق.

وأوضح مجلس قروي عصيرة القبلية ، أن القرار يقضي بتمديد سريان قرار وضع اليد على 3 دونمات و900 متر، وزيادة مساحتها إلى 5.5 دونم في منطقة الكروم في القرية.

يشار إلى أن القرار السابق انتهى في 31-12-2018، فيما يقضي قرار التمديد الجديد بوضع اليد على الأراضي المذكورة لأغراض أمنية حتى 31-12-2021.

بدوره، أوضح رئيس مجلس قروي بورين يحيى قادوس ، بأن الاحتلال سلم المجلس القروي قرارا يقضي بوضع اليد على دونم ونصف الدونم من أراضي القرية، بهدف توسعة طريق أمني لمستوطنة "براخا" المقامة على أراضي المواطنين.

#سلطات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ممنوعة من العمل .. تحذير من شركة مصرية لنقل المسافرين عبر معبر رفح بمقابل مالي

عزام الاحمد يعلق على مشاركة الاْردن ومصر في مؤتمر البحرين

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

معهد إسرائيلي يرصد جهود طهران المستمرة لتسليح الضفة الغربية..

عضو بالكنيست: حادثة نابلس خطيرة ولا تبشر بالخير ويجب المسارعة لحلها

لأول مرة.. اسرائيل تعرض قدرات طائرة "هيرمس 45" ذات القدرة الفائقة وطويلة المدى

السيسي: جهود مصر في المصالحة الفلسطينية لدعم السلطة ودورها في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات على جانبي الحدود.. مسؤولون إسرائيليون يبدون استهجانهم لتحركات حماس بغزة

جيش الاحتلال

مطالبات اسرائيلية بعملية "سور واقي" تستمر لأشهر في غزة

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة: الوسيط القطري ابلغ حماس بموافقة اسرائيل على ادخال دفعة مالية جديدة

860x484 (3)

جيش الاحتلال يتخذ قرارا عقب حادثة الوقائي في نابلس .. ما هو ؟

اسرى -ارشيفية

لهذه الاسباب .. أسرى حماس يهددون بالإضراب مجددا