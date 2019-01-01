بيانيتش يرد على أنباء رحيل عن يوفنتوس

وكالات / سما /

علق البوسني ميرالم بيانيتش، لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي، عن أنباء اقترابه من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك بيانيتش مع منتخب بلاده في المباراة التي جمعته بنظيره الإيطالي، ضمن تصفيات يورو 2020، والتي انتهت بفوز الأدزوري بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء.

وقال بيانيتش في تصريحات عقب مباراة إيطاليا: “أنا سعيد في يوفنتوس، أعتقد أن كل منا يحب الآخر.. أنا هادئ للغاية ولديّ عقد يمتد لأربعة مواسم مع السيدة العجوز ولا داعي للقلق”.

واختتم: “الأمور تسير على ما يرام في تورينو وتربطني علاقة طيبة مع الجمهور والإدارة ولا أفكر مطلقاً في الرحيل عن الفريق”.

وتردد اسم بيانيتش بقوة للرحيل عن يوفنتوس الصيف الماضي، حيث كان تشيلسي ومانشستر سيتي مهتمان بضمه، لكن إدارة النادي الأبيض والأسود رفضت بيعه.ويسعى العديد من كبار الأندية الأوروبية للظفر بخدمات بيانيتش، وعلى رأسهم باريس سان جيرمان، وريال مدريد، وسيُقاتل النادي الفرنسي لجلب البوسني حيث يرصد لضمه 80 مليون يورو.