جوال وبلدية الشوكة يفتتحان مشروع تطوير الحديقة المركزية

غزة /سما/

افتتحت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبلدية الشوكة في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مشروع تطوير الحديقة المركزية في المنطقة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لجمهور المواطنين والترفيه عن أسرهم وأطفالهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وحضر افتتاح المشروع الذي دعمته شركة جوال، رئيس بلدية الشوكة منصور بريك، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، ومدير شركة حضارة بغزة، عوني الطويل، وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات.

وألقى رئيس بلدية الشوكة، منصور بريك، كلمة خلال الافتتاح، وعبر فيها عن عظيم شكره وامتنانه للدعم المقدم من شركة جوال والذي تمثلبتطوير الحديقة المركزية في بلدة الشوكة، وللأثر الكبير الذي تركته الشركة بدعمها لهذا المشروع ، وتطرَّق خلال كلمته إلى الخدمات التي تقدمها البلدية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، والتي تحاول من خلالها قدر الامكان تعزيز صمود الأهالي و توفير الخدمات الترفيهية الأخرى، و أشار إلى أن البلدية تطمح أن ترتقي بالخدمات إلى أبعد من ذلك بكثير وتوفير الراحة لسكان البلدة.

واعتبر أن دعم شركة جوال لتطوير الحديقة يعد من أهم المشروعات الاساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتخفف عنهم، مثمنا وقوف شركة جوال إلى جانب المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.

بدروه، أكد مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، على عمق التعاون بين شركة جوال، والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واصفًا اياه بالاستراتيجي والنهج الأصيل التي تُصرّ ادارة الشركةعلى تعزيزه وتطويره من أجل الارتقاء بها وتعزيز صمودها.

وشدَّد على أن الدعم الذي قدمته شركة جوال لبلدية الشوكة يعكس روح العلاقة الاستراتيجية والانتماء الوطني الخاص ويُعزّز قدراتها في تقديم أفضل الخدمات، وأشار إلى أنه يدعم أدائها في تحقيق المزيد من الانجازات، ويساهم بقدر كبير في دفع عجلة التنمية بجميع المجالات من أجل الارتقاء بما يتوافق مع تطلعات ادارة الشركة نحو دعم و تطوير المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

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