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نائب رئيس اتحاد الكرة يهاجم منتقدي محمد صلاح

الأربعاء 12 يونيو 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس اتحاد الكرة يهاجم منتقدي محمد صلاح


وكالات / سما /

شن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هجوما حادا على منتقدي محمد صلاح، نجم ليفربول بسب فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها وتأخر انضمامه إلى معسكر منتخب مصر.

وبدأت استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 6 يونيو الجاري ويخوض الفراعنة مباراة ودية غدا الخميس أمام تنزانيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “من حق أي إنسان أن يحصل على راحة.. خاصة لاعب الكرة”.

وتابع: “لقد عانينا الموسم الحالي من طلبات لا تنتهي من الأندية بتأجيل مبارياتها بسبب الضغط وحاجة اللاعبين إلا راحة، فلماذا نستكثر على صلاح الراحة التي يحصل عليها بعد موسم طويل وشاق مع ليفربول كتب في نهايته تاريخا مشرفا للكرة المصرية بأن أصبح أو لاعب مصري يحصل على دوري أبطال أوروبا”.

شوبير واصل دفاعه عن صلاح قائلا: “إنه ليس ماكينة.. حتى أن الماكينة يتم إراحتها بين الحين والآخر حتى لا تتعطل”.

#محمد صلاح

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