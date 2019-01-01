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وزير الأشغال يبحث مع السفير الأردني تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية

الأربعاء 12 يونيو 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة مع السفير الأردني محمد أبو وندي، خطة لتبادل الخبرات بين الجانبين في قطاع البنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء.

واتفق الطرفان على إخراج مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين إلى حيز التنفيذ، عبر وضع برامج عملية محددة المعالم وبإطار زمني، من أجل تبادل الخبرات في مجال المقاولات والتصاميم والاستشارات.

وقال زيارة إن الأردن يملك باعاً طويلاً في مجال البنية التحتية، وإن الوزارة تسعى لاستقدام خبرات أردنية للتعاون في تصميم طريق واد النار.

بدوره، قال السفير الأردني إن فلسطين أصبحت تملك خبرات وكفاءات عالية في عدة مجالات، ومن بينها البنية التحتية، ويمكن للأردن الاستفادة منها، مؤكداً أهمية تحقيق التعاون بين البلدين من عدة جوانب أخرى بحكم العلاقات التاريخية والتداخل بين البلدين.

#وزير الأشغال

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