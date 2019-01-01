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الاحتلال يهدم بئرا لجمع المياه شرق طوباس

الأربعاء 12 يونيو 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بئرا لتجميع المياه عند مدخل قرية العقبة شرق مدينة طوباس، يعود للمواطن محمد يوسف دبك.

وقال دبك  إن البئر الذي هدمه الاحتلال يستوعب 15 مترا مكعبا من المياه، ويستخدمه لأغراض الزراعة، وانه يعتمد عليه بشكل كلي في ري الأشجار المثمرة، وبعض المحاصيل المزروعة في قطعة أرضه المقام فيها البئر.

يذكر أن قوات الاحتلال نفذت خلال يومين عمليات هدم، لمنشآت سكنية، وحظائر أغنام، وآبار لتجميع المياه، كما اقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في منطقتي الرأس الأحمر، وأم كبيش، شرق بلدة طمون.

#الاحتلال

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