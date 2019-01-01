داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة "الخميس".

وأفاد داخلية غزة، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الثانية من كشف (6/2) + الحافلتان: الثالثة والرابعة.

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

أسماء المسافرين.. من هنا