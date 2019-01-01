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أفضل لاعب فلسطيني ينضم للسالمية الكويتي

الأربعاء 12 يونيو 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل لاعب فلسطيني ينضم للسالمية الكويتي


رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن انضمام النجم الفلسطيني عدي الدباغ لصفوف السالمية الكويتي, استعدادا للموسم المقبل.

وأكدت التقارير أن الدباغ انضم للسالمية بعقد مدته موسم واحد, قادما من صفوف هلال, ليصبح المحترف الرابع في الفريق, بجانب الأردنيين عدي الصيفي وطارق خطاب، والسوري فراس الخطيب.

ويجيد النجم الفلسطيني, الذي حظي بثقة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ميلود حمدي، في مركز الجناح، إلى جانب فاعليته القوية على المرمى.

وفي سياق متصل, ذكرت مصادر مقربة من نادي هلال القدس أن الاتفاق النهائي لم يتم مع السالمية الكويتي, بانتظار الكشف عن الجديد خلال الساعات المقبلة.

#عدي الدباغ

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