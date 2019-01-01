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الاحتلال: مفاوضات مع السلطة لترميم منطقة الحرم الإبراهيمي

الأربعاء 12 يونيو 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: مفاوضات مع السلطة لترميم منطقة الحرم الإبراهيمي


القدس المحتلة / سما /

كشف قائد الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، العميد بن حور أحفوت، أن الجيش الإسرائيلي، يجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لترميم منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وقالت القناة السابعة العبرية، التي أوردت الخبر صباح اليوم الاربعاء، أن الجيش الإسرائيلي، يجري مفاوضات مع السلطة، لإصلاح المنطقة، وترميمها.

وأضافت القناة العبرية، إن هدف الترميمات، هو إنشاء أماكن ومرافق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، من المصلين اليهود والمسلمين بالمكان.

ونقلت القناة العبرية، عن قائد الإدارة المدينة قوله أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست: "إن المفاوضات تجري مع مصادر رفيعة بالسلطة، وتم الحديث عن بناء فندق بالمكان".

وبحسب القناة السابعة، أشار بن أحفوت، الى أن أي خطوات أحادية الجانب بمنطقة الحرم، ممكن أن تتسبب بالضرر، ولذلك يجب ان تتم الأمور بالتنسيق مع السلطة.

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