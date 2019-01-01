السعودية تعترف : 26 مصابا في قصف الحوثيين مطار أبها بصاروخ " كروز "

وكالات

قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي باليمن، اليوم الأربعاء: إن الجماعة نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها جنوب السعودية.



وقالت القناة: إن "القوة الصاروخية استهدفت مطار أبها بصاروخ من نوع كروز، وأكدت إصابة الهدف بدقة".

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: إن الصاورخ الذي استهدف المطار، أصاب برج المراقبة ونجح في تعطيله.

من جانبه اعترف الناطق باسم تحالف الحرب في اليمن، العقيد تركي المالكي بسقوط "مقذوف معاد"، بصالة القدوم في مطار أبها الدولي.

وأشار المالكي في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن الصاروخ، سقط في تمام الساعة 2:10 صباح اليوم.

ولفت إلى أن الصاروخ تسببت في إصابة 26 مسافرا، من جنسيات مختلفة، وهم 3 نساء يمنية وهندية وسعودية، وطفلين، في حين وصف إصابات 8 بالمتوسطة، والبقية أصيبوا بجراح طفيلة.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" خروج مطار أبها عن الخدمة الجوية، وتوقف حركة الطيران داخله وفي محيطه.