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‎المالكي: الأمن والاستقرار بالمنطقة يحتاج إلى تضافر الجهود لحماية حل الدولتين

الأربعاء 12 يونيو 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

‎أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن الأمن والاستقرار بالمنطقة يحتاج لتضافر الجهود لحماية حل الدولتين.

‎وأوضح المالكي لدى لقائه وزير الدولة مسؤول العلاقات الدولية في الرئاسة البولندية كشيشتوف شتشيرسكي، أن هناك حاجة ماسة لآلية سياسية دولية بعد فقدان الثقة في الجانب الامريكي الذي انحاز بالكامل للمشروع الاستعماري ويسعى لتسويق مشاريع وهمية تحت عناوين اقتصادية رفضناها منذ زمن بعيد، لأنها بضاعة اسرائيلية فاسدة، لا تجيب بالمطلق عن السؤال الوطني السياسي الفلسطيني، أساس العملية السياسية التي انطلقت لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين وليس إدامة الاحتلال.

‎وأضاف: الجانب الأمريكي يتحدث عن سلام اقتصادي يناسب الرؤية الاسرائيلية التوسعية بفرض الوقائع على الارض وفرض الأجندات وإزاحة الملفات الأساسية عن طاولة المفاوضات.

‎وأكد المالكي ان الادارة الامريكية الحالية لم يعد يمكن الاعتماد عليها ولا الثقة بخطواتها ووعودها، فقد أكدت خطواتها بدءاً بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية والوعد الامريكي بخصوص القدس وتهديدها المنظمات الدولية وتجميد المساعدات المالية وحربها على الأونروا لإنهاء حق العودة، اثبتت بما لا يدعو للشك دعمها لإسرائيل ووقوفها الى جانب الاحتلال في مواجهة حقوقنا الوطنية.

‎وقال: المطلوب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود لحماية حل الدولتين الذي ندعمه ونؤمن به وكذلك المجموعة الدولية وبولندا من ضمنها، هناك حاجة لتحرك الجميع من اجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة.

واستعرض المالكي الذي يزور العاصمة البولندية وارسو تلبية لدعوة نظيره البولندي، مستجدات وتطورات الوضع الذي تمر به المنطقة، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى مجالاتها.

#‎رياض المالكي

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