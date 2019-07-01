الأسيرات في سجن "الدامون" يهددن بالإضراب عن الطعام مطلع الشهر المقبل

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسيرات القابعات في سجن الدامون الإسرائيلي، هددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 1/7/2019، تحت شعار "إضراب الحرائر"، وذلك لإجبار إدارة السجن على تحسين ظروفهن المعيشية والاعتقالية.

وبينت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسيرات سيضربن للمطالبة، بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة، واصلاح المرافق التالفة بالقسم، واتاحة وجود مكتبة للأسيرات.

كما تتضمن المطالب تحسين ظروف زيارة الأهالي الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة بلا مبرر لحين السماح لهم بالدخول إلى سجون الاحتلال، وحل مشكلة "معبار هشارون" حيث تبقى الأسيرات هناك إلى حين تقديم لائحة اتهام.

وأضافت الهيئة، أن القسم المتواجدات فيه بسجن الدامون، بحاجة إلى عمل صيانة داخلية تشمل الخزائن التي يضعن بها ملابسهن، وإرجاع أغراضهن المصادرة منهن والتي احضرنها من سجن الشارون، مثل الكتب والخلاط والمكوى وبعض الرسائل والأوراق الشخصية التي تخص بعض الأسيرات، وتجهيز المطبخ بالأدوات المناسبة ليتمكّن من استعماله بشكل آمن، ودهن أرضية ساحة الفورة بمادة مناسبة لمنع التزحلق.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في ظل إعلان الأسرى في سجن "عسقلان" أنهم سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد المقبل، لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة السجن بحقهم، والتي تصاعدت منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل المنصرم.

وحذرت الهيئة في بيانها من تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفعل السياسات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها الإدارة تجاه المعتقلين على مختلف الصعد.