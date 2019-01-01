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حقيقة منع أمل عرفة من الظهور في الإعلام السوري الرسمي

الأربعاء 12 يونيو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة منع أمل عرفة من الظهور في الإعلام السوري الرسمي


وكالات / سما /

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، قراراً صادراً عن وزارة الإعلام السورية يقضي بمنع ظهور أمل عرفة في الاعلام الرسمي، ويتضمن القرار أيضاً عدم عرض أعمالها القديمة وعدم استضافتها في البرامج، وذلك على خلفية اعتذارها بعد عرض حلقة الكيماوي من مسلسل "كونتاك" والانتقادات الكبيرة التي تعرّضت لها، واتهامها بالسخرية من ضحايا "الكيماوي".

وأعلنت إذاعة "المدينة" السورية، إلغاء مقابلة إذاعية مع عرفة.

ورغم عدم وجود أي قرار رسمي حول منعها من الظهور في وسائل الإعلام السورية، إلا أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن قرارات مثل هذه تصدر عادة بشكل شفهي.

وفي وقت التزمت فيه الفنانة السورية الصمت، ورفضت الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع، نفت مصادر إعلامية ما يشاع حول هذا القرار، حيث يعرض التلفزيون السوري حالياً أعمالاً لها، كما أن إلغاء اللقاء الإذاعي جاء بقرار شخصي من مالك الإذاعة.

أمل عرفة و بعد الضجة الكبيرة التي تسببت بها الحلقة، وما تلاها من اعتذار، قامت بتغيير صورتها الشخصية على موقع "فيسبوك" ووضعت العلم السوري.

#أمل عرفة

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