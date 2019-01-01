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بولندا تهين "إسرائيل" بوصف هزيمتها بتصفيات اليورو بالـ "مذبحة"

الأربعاء 12 يونيو 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بولندا تهين "إسرائيل" بوصف هزيمتها بتصفيات اليورو بالـ "مذبحة"


القدس المحتلة / سما /

أثارت هزيمة المنتخب الإسرائيلي برباعية بيضاء من نظيره البولندي في تصفيات اليورو غضباً إسرائيلياً لوصف الاتحاد البولندي النتيجة "بالمذبحة".

وفي منشور مثير للجدل كتب الاتحاد البولندي عبر صفحته على فيسبوك بعد تسجيل بولندا الهدف الرابع في شباك المنتخب الإسرائيلي صورة مع تعليق "هذه مذبحة" نحن نهزم إسرائيل 4-0.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن المنشور أثار غضباً إسرائيلياً لإعادة التذكير بالمذابح التي قام بها البولنديين أثناء الحرب العالمية الثانية ضد اليهود.

ودافع متحدث باسم الاتحاد البولندي لكرة القدم عن المنشور وقال إنها لم تكن محاولة لإهانة الإسرائيليين، وأن الكلمة استخدمت لوصف الانتصارات العظيمة لبولندا في الرياضة.

أما رئيس المنظمة البولندية لمحاربة معادة السامية والعنصرية اعتبر أن لذلك الوصف حساسية شديدة.

#بولندا #اسرائيل #تصفيات اليورو

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