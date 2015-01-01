لائحة اتهام معدلة ضد سارة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

وقعت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، على اتفاق مع النيابة لقبولها لائحة اتهام معدلة ستوجه لها في وقت لاحق من اليوم في قضية "المهاجع - مساكن رئيس الوزراء".

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن سارة وقعت على صفقة مع النيابة العامة، لقبول لائحة الاتهام المعدلة والإقرار بما جاء فيها، باعترافها بما اتهمت به ضمن بند مخفف. مشيرةً إلى ان اللائحة الجديدة المعدلة ستتضمن اتهامًا بـ "استغلال متعمّد لخطأ دون نية الخداع" وأن تدفع غرامة مالية تصل إلى 55 ألف شيكل لصالح "خزينة الدولة".

واتهمت سارة العام الماضي بعد نشر تقرير في عام 2015 من مراقب الدولة، بالخداع والاحتيال وخيانة الأمانة بعد أن طلبت وجبات طعام لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بمبلغ 350 ألف شيكل رغم وجود عاملين في مطبخ المنزل.