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دفع 173 ألف دولار لزوجته تعويضا عن الأعمال المنزلية

الأربعاء 12 يونيو 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دفع 173 ألف دولار لزوجته تعويضا عن الأعمال المنزلية


وكالات / سما /

حكم القضاء الأرجنتيني على رجل بأن يدفع لزوجته السابقة مبلغا قدره ثمانية ملايين بيزوس (حوالي 173 ألف دولار)، تعويضا عن المهمات المنزلية التي أدتها خلال زواجهما الذي استمر 27 عاما، على ما أفادت الصحافة المحلية.

وقد كرّست هذه المرأة البالغة من العمر 70 عاما والمجازة في علم الاقتصاد، وقتها لتربية أطفالها والقيام بالأعمال المنزلية خلال فترة زواجها.

وأوضحت القاضية فيكتوريا فاما أن "تبعية النساء الاقتصادية لأزواجهن هي من الآليات المركزية التي يتم من خلالها التحكم بهن في المجتمع".

وحدّدت القاضية "مبلغا معقولا لإعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي" بين الزوجين.

وجاء في الحكم "بعد 27 عاما من الزواج، هجر الرجل زوجته بعدما بلغت الستين من العمر، وهي سن تتقاضى خلالها النساء مخصصات تقاعدية بعد حرمانهن من سوق العمل".

وانفصل الزوجان سنة 2009 ثم تطلقا رسميا في 2011.

وقد أدخل التعويض الاقتصادي إلى قانون الأحوال المدنية في الأرجنتين سنة 2015، وهو قد يقوم على تسديد مبلغ دفعة واحدة أو دفع نفقة شهرية أو نقل ملكية بعض المقتنيات أو أي طريقة أخرى يتفق عليها الأطراف المعنية.

#الأعمال المنزلية

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