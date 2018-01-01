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أردنية تطالب دار نشر أميركية بـ 13 مليون دولار

الأربعاء 12 يونيو 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردنية تطالب دار نشر أميركية بـ 13 مليون دولار


وكالات / سما /

تطالب المؤلفة الأميركية ذات الأصول الأردنية، نتاشا طوال تاينز، من دار نشر في كاليفورنيا تعويضا قيمته 13 مليون دولار بعد فسخ عقد نشر كتابها "يدعونني وايت".

ورفعت تاينز الدعوى يوم الجمعة الماضي ضد دار "رير بيرد" للنشر، والتي ألغت العقد الذي أبرمته معها في عام 2018، وذلك بعد نشرها تعليقا وصورة على تويتر أثير حولها اتهامات بالعنصرية في شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وكان من المفترض بدار "رير بيرد" نشر الرواية التي تتناول فيها تاينز المرأة في المجتمعات العربية والغربية.

وواجهت المؤلفة التي كانت تعمل في البنك الدولي نقطة تحول غيرت مسار حياتها المهنية عندما نشرت صورة لموظفة من ذوات البشرة السمراء في "المترو" وهي تأكل أثناء العمل، وهو ما أثار اتهامات لتاينز بالعنصرية.

ورغم اعتذارها عن التغريدة وتواصلها مع السلطات المسؤولة لضمان عدم تعرض الموظفة لأي عقوبة بسبب تغريدتها، إلا أن التعليقات السلبية لاحقت نتاشا والتي وصلت لحد التهديد في بعض الأحيان وفقا لملف القضية.

وعانت تاينز من قلق بعد الحادثة وصلت لحد التفكير بالانتحار.

وكانت المفاجأة عندما قامت دار النشر بإلغاء نشر الكتاب بسبب ما أثير من لغط حول التغريدة وما تبعها من تفاعلات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وألغت "رير بيرد" طلبات الشحن للنسخة المطبوعة من الكتاب، فضلا عن وقف جميع الطلبات المسبقة لشراء الكتاب من قبل القراء.

#نتاشا طوال تاينز

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