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تفشي حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية

الأربعاء 12 يونيو 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفشي حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية


وكالات / سما /

أكدت الصحيفة الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الأربعاء تفشى مرض حمى الخنازير الأفريقية في البلاد، فيما يعد أول اعتراف بتفشي المرض في بيونج يانج منذ أن أبلغت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الشهر الماضي بتسجيلها حالة إصابة بالمرض.

وقد نشرت صحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية الرسمية مقالا جاء فيه" يجرى بذل جهود وقائية طارئة في أنحاء البلاد للحد من تفشي حمى الخنازير الأفريقية، الذي يعد فيروسا معديا". وأضافت الصحيفة أن الوكالات الحكومية المعنية والبلديات تعمل معا لضمان سلامة الماشية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة تسجيلها حالة إصابة بالمرض في مزرعة خنازير في منطقة متاخمة للصين الشهر الماضي. مع ذلك، التزمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الصمت تجاه مسألة تفشي المرض.

وقد عرضت كوريا الجنوبية العمل مع كوريا الشمالية للحد من تفشي المرض، ولكن بيونج يانج لم ترد على العرض.

وقال مسؤول كوري جنوبي إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالمرض في كوريا الشمالية، ولكن المقال الذي نشرته الصحيفة الرسمية الكورية الشمالية يشير إلى احتمالية تفشي المرض في البلاد.

#كوريا الشمالية #حمى الخنازير

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