علماء صينيون يطورون مادة لتشخيص وعلاج السرطان

وكالات / سما /

طور علماء صينيون مادة نانوية لتشخيص وعلاج السرطان بدون استخدام الأدوية العلاجية الكيميائية التقليدية.

تم تطوير المادة بشكل مشترك من قبل باحثين من معاهد خفي للعلوم الفيزيائية وجامعة شانغهاي جياو تونغ.

وقال الباحثون إنهم أدمجوا العلاج الكيميائي الديناميكي مع العلاج بالليزر والرنين المغناطيسي الخاص بالورم لتطوير منصة نانوية ، يمكن أن تكون مفيدة في علاج السرطان ومراقبة تقدمه بمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي.

يمكن للمادة الجديدة أيضًا أن تلعب دورا نشيطا في العلاج المرئي للأورام بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي ، وفقًا للباحثين.

يذكر أن الأدوية العلاجية التقليدية محدودة في التطبيق السريري بسبب ارتفاع الأسعار والآثار الجانبية الحادة، أما المواد العلاجية بدون استخدام الأدوية فتلقى رواجا أكثر فأكثر بفضل تكلفتها المنخفضة وأثرها الجانبي الأقل لعلاج السرطان.

تم نشر نتيجة الاكتشاف في مجلة "المواد البيولوجية" ، وهي مجلة دولية عن العلوم والتطبيق السريري للمواد الحيوية.