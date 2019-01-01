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علماء صينيون يطورون مادة لتشخيص وعلاج السرطان

الأربعاء 12 يونيو 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء صينيون يطورون مادة لتشخيص وعلاج السرطان


وكالات / سما /

طور علماء صينيون مادة نانوية لتشخيص وعلاج السرطان بدون استخدام الأدوية العلاجية الكيميائية التقليدية.

تم تطوير المادة بشكل مشترك من قبل باحثين من معاهد خفي للعلوم الفيزيائية وجامعة شانغهاي جياو تونغ.

وقال الباحثون إنهم أدمجوا العلاج الكيميائي الديناميكي مع العلاج بالليزر والرنين المغناطيسي الخاص بالورم لتطوير منصة نانوية ، يمكن أن تكون مفيدة في علاج السرطان ومراقبة تقدمه بمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي.

يمكن للمادة الجديدة أيضًا أن تلعب دورا نشيطا في العلاج المرئي للأورام بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي ، وفقًا للباحثين.

يذكر أن الأدوية العلاجية التقليدية محدودة في التطبيق السريري بسبب ارتفاع الأسعار والآثار الجانبية الحادة، أما المواد العلاجية بدون استخدام الأدوية فتلقى رواجا أكثر فأكثر بفضل تكلفتها المنخفضة وأثرها الجانبي الأقل لعلاج السرطان.

تم نشر نتيجة الاكتشاف في مجلة "المواد البيولوجية" ، وهي مجلة دولية عن العلوم والتطبيق السريري للمواد الحيوية.

#علماء #السرطان

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