وزير العمل يبحث مع نظيره المغربي أوجه التعاون المشترك

رام الله / سما /

التقى وزير العمل د. نصري أبو جيش والوفد المرافق له مع نظيره المغربي محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، بهدف بحث سبل أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، وتنسيق المواقف المشتركة في هذا المؤتمر لدعم المطالب الفلسطينية.

وأشاد أبو جيش بدورالمملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في دعم فلسطين وشعبها ومدينة القدس، خاصة دور جلالة الملك محمد السادس في لجنة القدس، وكذلك دور نظيره المغربي رفع المطالب الفلسطينية لإدراجها في نص بيان المئوية ومتابعتها، والذي سيصدر عن منظمة العمل الدولية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها.

كما أشار أبو جيش، خلال الاجتماع، إلى تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر حول أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، لافتا إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة فيه وإيجاد الآليات والوسائل لتحويلها إلى واقع وقرارات لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات والممارسات اللإنسانية بحق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

كما بحث أبو جيش، خلال الاجتماع، مع نظيره سبل التعاون الثنائي مع المملكة المغربية الشقيقة، والاستفادة من خبرتها الواسعة في مجالات التدريب المهني ودعم قطاع التعاون وهيئة العمل التعاوني، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، خاصة أمراض المهنة، وقضايا التشغيل والتشغيل الذاتي والبطالة، وذلك في إطار برنامج عمل سيجري بلورته بين الجانبين لهذه الغاية.