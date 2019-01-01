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الاحتلال يدمر "كرفانا" ويهدم جدارا جنوب الخليل

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "كرفانا" يستخدم للسكن، وهدمت جدارا في قرية أم الخير شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي ام الخير إبراهيم الهذالين، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وهدمت جدارا و"كرفانا" يستخدم للسكون، يعودان للمواطن علي عيسى التبنه.

يذكر أن الاحتلال نفذ عشرات عمليات الهدم للمساكن والمنشآت والآبار في مسافر يطا، وخرب وقرى شرق يطا خلال العام الحالي والاعوام الماضية، بذريعة عدم الترخيص، أو لقرب هذه المساكن من البؤر الاستيطانية، ومنعت السكان من توسعة مساكنهم، لدفعهم على الرحيل لصالح الاستيطان.

#الاحتلال

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