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فوزان لثوار الشمال والنشامى في الشاطئية

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان لثوار الشمال والنشامى في الشاطئية


غزة / سما /

فاز فريقا شباب جباليا وشباب خانيونس على الزيتون والهلال تواليا, ضمن منافسات بطولة الشاطئية, التي تجري على استراحة الشرطة غرب غزة.

وتفوق شباب جباليا على نظيره الزيتون (5-4), لحساب المجموعة الأولى.

وسجل خماسية "ثوار الشمال" محمد الملفوح "هدفين", وفضل أبو ريالة "هدفين", وإبراهيم أبو المعزة, بينما أحرز رباعية الزيتون معتز أبو شمالة, وشادي مصبح, ومحمد الظاظا, ومحمد صيام.

وانتصر شباب خانيونس على الهلال (4-2), ضمن المجموعة الثانية.

وأحرز رباعية "النشامى" حازم شكشك "هدفين", ومحمد الزقزوق, وبهاء السباخي, في حين سجل هدفي الهلال يوسف سالم, ومحمد عبيد.

مباريات الأربعاء

وتتواصل منافسات البطولة الأربعاء, بلقاء الشجاعية مع الصداقة الساعة 5 مساء, وبيت حانون الأهلي مع الجلاء الساعة 5.45 مساء.

#الكرة الشاطئية #شباب جباليا #شباب خانيونس

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